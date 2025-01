Governo Lula deve rever gastos com publicidade digital

Sidônio Palmeira está cotado para assumir pasta - Foto: Divulgação

A eventual ida do marqueteiro baiano Sidônio Palmeira à Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Lula (PT) deve rever os gastos da gestão com publicidade digital. O impulsionamento de conteúdo digital, por exemplo, entrou na lista sobre o que deve ser revisto neste novo ano de mandato.

Segundo informações da CNN, até o momento, já foram gastos R$ 29,8 milhões com propaganda digital. O valor é mais alto que aquele pago em 2023, quando foram desembolsados R$ 27,4 milhões.

O levantamento foi feito pelo jornal com base em dados da pasta, considerando despesas com publicidade no Google, Facebook, Instagram, Kwai, Linkedin, Spotify, TikTok e no X (antigo Twitter).

O debate sobre os gastos com publicidade nas redes se intensificou na esteira das mudanças prometidas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em toda a comunicação governamental.

Embora ainda não haja confirmação de como será o formato da nova Secom, persiste a expectativa de que a área passe a ser comandada por Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula em 2022. Ele já teria sido sondado pelo presidente Lula para assumir a vaga hoje ocupada por Paulo Pimenta, que seria reacomodado em outra função da confiança de Lula.