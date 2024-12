Sidônio Palmeira desembarca em Brasília para definir futuro

Sidônio Palmeira pode assumir Ministério da Secretaria de Comunicação - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Cotado para assumir o Ministério da Secretaria de Comunicação (Secom) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o marqueteiro Sidônio Palmeira deve desembarcar em Brasília nesta semana para definir se assumirá ou não o cargo.

A informação é da coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles. De acordo com a publicação, Sidônio terá conversas com demais ministros do governo nos próximos dias. A expectativa é de que ele fique na capital federal durante toda a semana, até que o presidente volte à Brasília.

Lula ainda se encontra em São Paulo, onde esteve internado na última semana, após fazer três procedimentos cirúrgicos na região do cérebro. A Secretaria de Comunicação, hoje nas mãos do ministro Paulo Pimenta (PT), é vista como essencial para a imagem do governo e para fortalecer o presidente para as eleições de 2026.