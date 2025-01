Sidônio está colado com Lula, mas ainda não sabe se será ministro

Sidônio Palmeira - Foto: Divulgação

Sidônio Palmeira, publicitário baiano, o marqueteiro que pilotou a campanha de Lula em 2022, ficou o tempo todo ao lado de Lula ontem no almoço de fim de ano com os ministros e já se sabe: é ele quem vai ordenar o discurso de Lula no Natal para o rádio e a tevê. E aí vem a pergunta: afinal, ele vai ser ministro?

É o que todo mundo diz, mas até ontem, nada definido. Ele seria o provável substituto do deputado gaúcho Paulo Pimenta (PT0, secretário de Comunicação Social, mas com status de ministro, já que a grande queixa do governo é que há uma grande falha na comunicação.

Os baianos do entorno de Lula dizem que com certeza absoluta Sidônio está no mix dos ajustes que o governo fará, fazendo coro com a tese de que a comunicação é um problema, mas não só.

Novo normal –Na última reunião ministerial do ano ontem alguns dos ministros presentes participaram do último encontro.

A configuração do governo de Lula atual é bastante diferente das anteriores. Esta emergiu a partir de um cenário político polarizado com o detalhe que Bolsonaro, antes amaldiçoando o toma lá dá cá, mudou de lado e escancarou no toma lá, do qual emergiu um Congresso super-empoderado com o orçamento secreto e afins, fazendo o que o senador Jaques Wagner chama de novo normal.

Claro que, como dizia Chacrinha, o Velho Guerreiro, quem não se comunica se trumbica. A missão de Sidônio, ministro ou não, é destrumbicar. É importante, mas não basta.

Colaborou: Marcos Vinicius

Seca começa a dar seus sinais

Diz o deputado Marcelinho Veiga (UB), que tem uma atuação mais voltada para o nordeste baiano, diz que o início do verão tem dado sinais de que o governo deve focar o olhar no sertão. Vem seca por aí.

– Hoje já tá tudo seco, o período da trovoada que é entre outubro e dezembro passou, e nada de água.

No sertão dizem que este ano só deu chuvinha. Para encher açudes e barragens, não.

João Leão diz que está de olho é no Palácio de Ondina

– Quem foi que inventou isso? Eu me licenciar do mandato de deputado sem nenhum motivo para o Jorge Araújo assumir? É conversa fiada.

Essa foi a reação do deputado federal João Leão (PP) sobre os rumores que circularam nas mídias dizendo que em março ele iria se licenciar do mandato abrindo brecha para Jorge Araújo (PP), vereador eleito em Salvador, assumir o mandato, já que ele é o primeiro suplente de federal na bancada do PP.

Leão diz que Arthur Lyra (PP), presidente da Câmara, amigo de longas datas, chegou a sondá-lo.

– Ele me perguntou se eu queria ser presidente da Câmara. Eu quero lá isso. Eu estou de olho é no Palácio de Ondina, quero ser governador.

Via Bahia continua a operar. Falta finalizar acordo da saída

Embora tenha se anunciado que a Via Bahia deixaria de cobrar pedágios nas BRs 324 e 116 no fim deste ano, não é bem assim que vai ser. A concessionária continua, neste fim de ano, operando normalmente, como se tudo estivesse nos conformes.

Segundo o deputado Eduardo Sales (PP), presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ainda falta alguns ajustes importantes.

– Primeiro, o Tribunal de Contas da União (TCU) tem que carimbar o distrato e para isso ainda tem algumas pendências, como a indenização que a empresa quer, porque ainda teria mais 10 anos de contrato. Por mim, era ela quem pagaria, mas é a lei.

Diz Eduardo que ainda falta ajustar também quem vai operar guinchos e ambulâncias quando a Via Bahia sair. Ou seja, o caso ainda vai rolar algum tempo.