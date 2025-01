Lula oficializa Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação

Sidônio trabalhou na campanha presidencial de Lula em 2022 - Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá oficializar nas próximas horas a nomeação do publicitário e marketeiro baiano Sidônio Palmeira para chefiar a Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo Federal.

A decisão foi tomada após conversa entre Lula, Sidônio e o atual secretário, o ex-deputado Paulo Pimenta, na manhã desta terça-feira, 7, no Palácio do Planalto.

Com a troca, Pimenta deve retornar para a Câmara dos Deputados e é cotado para assumir alguma das lideranças do governo no espaço.

Próximo da claque petista, Sidônio comandou as campanhas ao governo do Estado de Jaques Wagner e Rui Costa, ambos eleitos, e a campanha presidencial de Lula em 2022.

Após a eleição de Lula, Sidônio passou a ser figura carimbada em importantes reuniões e campanhas no Palácio do Planalto, inclusive em ações relativas à COP30, que acontece em novembro em Belém, e no pronunciamento presidencial do fim de ano.