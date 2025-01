Sidônio Palmeira sinaliza decisão sobre destino da EBC

Sidônio Palmeira será ministro da Secom - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Prestes a assumir o comando da Secretaria de Comunicação, o baiano Sidônio Palmeira já sinalizou nos bastidores que deve manter o atual diretor da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Jean Lima, no cargo.

A EBC é considerada um dos principais núcleos da Secom. O superintendente de Serviços de Comunicação, Juan Pessoa, também deve ser mantido no posto, mesmo com Sidônio tendo carta branca para fazer qualquer troca no ministério, assim como Antônia Pellegrino, diretora de conteúdo e programação da EBC. As informações são de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

A publicação ainda diz que Sidônio tem procurado nomes ligados a campanhas políticas e agências publicitárias. O baiano chega para ocupar o cargo deixado por Paulo Pimenta (PT), após decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).