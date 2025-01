"Quem vai tocar sou eu", diz Sidônio sobre trabalho na Secom

Sidônio será o novo ministro da Secom - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, garantiu, nesta quarta-feira, 8, em conversa com a imprensa, que terá total autonomia no comando da pasta.

Sidônio, que assume na quinta, 9, o cargo, substituindo o deputado federal gaúcho Paulo Pimenta (PT), afastou qualquer possibilidade outra pessoa 'tocar' os trabalhos dentro do ministério, considerado essencial na propagação dos feitos e no cuidado com a imagem do atual governo.

“Quem vai tocar a comunicação sou eu”, disse o futuro ministro baiano, em fala com a imprensa, em Brasília.

Sidônio, que cuidou da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022, chega para compor a Esplanada dos Ministérios após semanas de negociações. Seu antecessor no cargo, Pimenta, ainda não tem futuro definido, podendo voltar ao posto de deputado ou permanecerno governo com outra função.