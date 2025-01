Lula dá carta branca para Sidônio trocar nomes ligados a Janja

Sidônio comandou o marketing na campanha vitoriosa de Lula em 2022 - Foto: Divulgação

O publicitário baiano Sidônio Palmeira ganhou carta branca para fazer mudanças na Secretaria de Comunicação (Secom), após assumir a pasta. Uma das áreas que o novo titular deve modificar é a relação da pasta com a imprensa e com as mídias digitais.

Os setores, por sua vez, são comandados por nomes ligados aos presidente Lula (PT)e da primeira-dama Janja da Silva, de acordo com o jornal O Globo. Atualmente, a pasta é comandada por José Chrispiniano, assessor de Lula desde 2011 e nome de confiança do presidente.

A Secretaria de Estratégias e Redes, por sua vez, é comandada por Brunna Rosa. Ela é próxima da primeira-dama. Já a área digital, a Secretaria de Políticas Digitais, chefiada por João Brant, nome indicado pelo ministro Paulo Teixeira.

Em coletiva de imprensa, o baiano afirmou que há necessidade de aprimorar a comunicação do governo. “É importante que na gestão não seja analógica que ela comunique com as pessoas. Na área de saúde, é importante que as pessoas saibam onde vacinar. Isso é uma forma de comunicação que muitas vezes não sai da Secom, sai de um aplicativo”.