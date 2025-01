Lula critica Meta após afrouxamento de políticas de moderação

Presidente critica decisão da Meta - Foto: Valter Campanato | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nesta quinta-feira, 9, a decisão da Meta, responsável pela gestão do Instagram, Facebook e WhatsApp, de 'afrouxar' as políticas de moderação de conteúdo da plataforma.

A mudança foi anunciada esta semana pelo CEO da empresa, Mark Zuckerberg. Ao falar sobre as alterações, Zuckerberg afirmou que as redes vão abandonar o programa de checagem de fatos. Lula, que convocou uma reunião com ministros para debater o assunto, disse considerar a decisão "extremamente grave".

"Vou fazer uma reunião hoje para discutir a questão da Meta. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita", afirmou o presidente, que continuou.

"É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e não pudesse ser punido se ele faz porque ele faz a mesma coisa na digital", disparou Lula.