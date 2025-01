Vereadores de Salvador assumem novas funções na Câmara Municipal

Mudanças fazem parte da nova legislatura - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

Com a nova legislatura, a Câmara Municipal de Salvador (CMS) está reorganizando os cargos dos vereadores dentro da Casa Legislativa. Chancelado pela Mesa Diretora, nesta quinta-feira, 9, o Diário Oficial do Legislativo (DOL) trouxe a nomeação dos edis para as funções.

Leia também

>> Comando da Secult deve ficar entre Ana Paula e Walter Pinto

>> Muniz exonera 25 assessores ligados a Geraldo Jr da Câmara Municipal

>>CCJ da Câmara deve seguir com União Brasil e comando de Paulo Magalhães

Entre os novatos, até o momento, só dois foram alocados para uma unidade legislativa são eles: o vereador Rodrigo Amaral (PSDB), que exercerá o cargo de coordenador do projeto Educâmara e Aladilce (PCdoB), que retorna à Casa após quatro anos, e foi nomeada para a coordenadoria executiva do projeto Câmara Itinerante.

Veja nomeados e cargos

Procuradoria da Mulher - Marcelle Moraes (União Brasil);

Secretário da Secretaria de Comunicação Social - Luiz Carlos (Republicanos);

Procurador Parlamentar - Paulo Magalhães Jr. (União Brasil);

Coordenador do Selo Editorial Castro Alves - Silvio Humberto (PSB);

Diretora da Escola do Legislativo - Marta Rodrigues (PT);

Gestor do Centro Cultural Manuel Querino - Daniel Alves (PSDB).