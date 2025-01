Oposição escolhe nova liderança na Câmara de Salvador

Comunista retornou à CMS após quatro anos - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) foi confirmada nesta quinta-feira, 2, como líder da bancada de oposição na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O anúncio foi feito após a reunião da bancada na sala das comissões na Casa Legislativa.

A comunista, que retornou à CMS após quatro anos, afirmou estar preparada para o desafio, que já assumiu em outras legislaturas.

“É uma honra liderar esta bancada aguerrida, disposta a honrar o voto de confiança que a população nos deu para representá-la, fiscalizando o Executivo e zelando pela coisa pública com seriedade e autonomia”, disse.

Segundo ela, a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) será um dos maiores desafios para a bancada, que se compromete a defender um processo verdadeiramente participativo, com a realização de tantas audiências públicas quantas forem necessárias para ouvir os moradores de todas as regiões.

“O PDDU é a lei mais importante da cidade, pois define o que pode e o que não pode ser feito no solo urbano. É essa legislação que pode colocar um freio na verticalização acelerada, que vem desfigurando, sobretudo, a orla Atlântica e comprometendo a ventilação”, explicou.

O encontro contou com a presença dos vereadores Sílvio Humberto (PSB), Marta Rodrigues (PT), Hélio Ferreira (PCdoB), Davi Rios (MDB), João Cláudio Bacelar e Randerson Leal, ambos do Podemos.