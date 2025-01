Comando da Secult deve ficar entre Ana Paula e Walter Pinto

Definição só deve sair após o retorno do prefeito de viagem ao Benin, na África - Foto: Divulgação

A já anunciada saída de Pedro Tourinho do comando da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Salvador (Secult) deixa à tona uma indefinição nas mãos do prefeito Bruno Reis (União Brasil) sobre a escolha de seu substituto ou substituta.

Corre pelos corredores do Palácio Thomé de Souza o 'disse me disse' que a indicada para o posto deve ser a atual vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT), que até meados de 2024 comandou a Secretaria de Saúde (SMS).

Por fora, corre o nome do atual subsecretário da Secult, Walter Pinto, que é muito próximo de Tourinho desde a chegada dele à Secult, e poderia ser agraciado pelo prefeito com a indicação sob as bênçãos do titular.

Há quem diga internamente ainda que Tourinho preparou Walter para ser seu substituto natural, trazendo-o para mais perto a cada ano. O Portal A TARDE apurou que na Secult a ideia já era de que Walter possui cacife para ser secretário a qualquer momento, seja agora ou um pouco mais a frente.

Apesar disso, fontes ligadas à Prefeitura dão conta de que a tendência mesmo é que Walter continue como subsecretário e Ana Paula assuma o lugar de Tourinho. Mas a definição só deve sair após o retorno do prefeito de viagem ao Benin, na África.



Para isso não se concretizar, somente se Bruno optar que Ana continue na Saúde ou em outra secretaria mais complexa, por exemplo. Para Ana, que está somente com a função de vice-prefeita atualmente, o comando de uma pasta como a Secult trará para ela mais destaque com setores que ela ainda não possui.

Ao Portal A TARDE, interlocutores defendem também que Ana Paula pode trazer grande prestígio para a pasta como secretária, além de conseguir tocar projetos que tragam grandes avanços na área social e também garantir relevância administrativa.