Bruno Reis fará viagem ao Benin e Ana Paula assumirá prefeitura

Bruno Reis ficará fora durante os dias 7 a 11 de janeiro - Foto: Eduardo Dias /Ag. A TARDE

A vice-prefeita Ana Paula Matos (PDT) assumirá como prefeita em exercício de Salvador entre os dias 7 e 11 de janeiro. A substituição ocorre porque o prefeito Bruno Reis (União Brasil) estará em viagem ao Benin, país na África Ocidental.

“Vamos a convite do presidente que esteve aqui. O dia 10 de janeiro é uma data importante para o Benin. Nós vamos lá trocar mais experiências, poder conhecer um pouco da nossa história. Existe uma grande conexão entre a gente. E eu tô indo com uma comitiva da Bahia para participar e conhecer mais sobre o Benin e, como eu disse, entender um pouco mais sobre os desafios e adversidades do povo negro do Brasil. Vou dia 7, volto dia 11”, explicou o prefeito durante a cerimônia de posse de seu segundo mandato nesta quarta-feira, 1º.

Bruno Reis também aproveitou a ocasião para elogiar e reafirmar seu apoio à reeleição do presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), que também tomou posse hoje.

“Carlos Muniz, no seu primeiro mandato, devolveu 16 milhões à prefeitura. E foi um dos períodos legislativos que a Câmara mais produziu. No seu segundo ano de mandato, devolveu 21 milhões de reais para a prefeitura, com alta produtividade, conseguindo ter um calendário ativo de ações. Então, Muniz, que todos já conheciam a sua capacidade política, mostrou ser um grande gestor, com grande capacidade administrativa. Acho que essas credenciais, que não são fáceis de encontrar em um nome público – geralmente o que vemos é um grande político e um péssimo gestor – Muniz consegue reunir esses dois atributos. Eu não tenho dúvidas de que é o melhor nome para conduzir os gestores da casa e estarei na torcida pela sua reeleição”, afirmou o prefeito.