Bruno Reis toma posse para seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Salvador

Bruno Reis celebrou avanços e projetou um segundo mandato de novas realizações - Foto: Valter Pontes | Secom

Num discurso emocionado e marcado por agradecimentos, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) tomou posse para o seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Salvador na tarde desta quarta-feira, 1, celebrando a superação das adversidades e projetando avanços em todas as áreas da administração.

Também foram empossados a vice-prefeita Ana Paula Matos e os 43 vereadores que integram o Legislativo municipal durante cerimônia na Câmara Municipal.

Em seu discurso, Bruno prometeu reforçar a atenção para as necessidades da população soteropolitana e prometeu que irá fazer um mandato "muito melhor que o primeiro".

“A cada cidadão de Salvador, deixo minha palavra: vou trabalhar ainda mais por você, pela sua família e pelo futuro da nossa cidade. Salvador será ainda melhor, mais justa, mais forte. Com as bençãos de Deus, me sinto hoje muito mais preparado, maduro e experiente para cumprir nosso compromisso de campanha. Vamos fazer um segundo mandato muito melhor do que o primeiro", pontuou.

O prefeito lembrou ainda da eleição para o seu primeiro mandato, quando teve 64% dos votos e da melhoria na marca, já que foi reeleito com 80% dos votos válidos na capital baiana.

'Havia uma expectativa muito grande sobre meu jeito de conduzir as coisas, naquele momento estava realizando sonho. Esse apoio tão expressivo enche meu coração de gratidão por esta cidade, que a cada dia eu amo mais. Sinto mais forte o compromisso de retribuir essa confiança, com empenho e dedicação".

Conquistas

Durante seu discurso, Bruno fez questão de endossar o que chamou de "importantes conquistas" para a cidade de Salvador durante seu primeiro mandato, ao elencar uma série de ações que foram promulgadas a partir do trabalho da Prefeitura.

“Salvador tem hoje uma rede inédita de hospitais municipais e unidades de saúde. Escolas e creches de alto padrão para recompor o déficit do aprendizado. Novas alternativas de mobilidade. Áreas de risco mais protegidas. Bairros e comunidades inteiras transformadas - com moradia digna, urbanização e equipamentos públicos”, apontou.

“Temos a obrigação de nos superarmos. Seguir nos aperfeiçoando em gastar menos com a máquina pública, para entregar mais à população. Investir mais em reformas que acelerem a inclusão social, a reparação racial e o crescimento econômico sustentável. Vamos continuar buscando padrões máximos. Temos a responsabilidade moral, histórica e política de transformar Salvador. De fazer da nossa cidade o melhor lugar para nascer, crescer e o melhor lugar para envelhecer. Conto com vocês, com a união de todos. Temos o sonho de uma cidade mais segura, saudável e próspera a construir. É o que a população quer. É o que cada soteropolitano merece”.



Gargalos

E este segundo mandato de Bruno Reis já tem uma prioridade definida, a prosperidade das famílias. E para criar as condições de alcançar essa prosperidade, o prefeito pretende atacar em várias áreas.

“Nós precisamos aumentar os suportes necessários para que cada um possa construir seu próprio futuro, desenvolver seus talentos, ter uma vida digna que permita realizar seus sonhos. A partir dos passos que já demos, podemos enfrentar com mais força os gargalos que dificultam as famílias de prosperarem”, pontuou.



Entre os gargalos, Bruno Reis destaca a mobilidade, saúde, mais vagas nas creches, desburocratização e segurança, apesar de reconhecer que muitas delas estão acima do poder municipal.

Bruno destacou o plano municipal de segurança, em fase de finalização, a ampliação do atendimento de média e alta complexidade e a ampliação da rede municipal de saúde. Citando os avanços registrados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o prefeito manifestou o desejo de ser reconhecido como '1o prefeito da educação'.

Falando em mobilidade, ele citou novas linhas já em estudo, a continuidade da renovação da frota, o alcance da meta de 100% dos ônibus com ar condicionado e melhorias na integração com metrô, BRT e BRS.

Outra meta prioritária do segundo mandato é Centro de Comando xe Operações (CCO), que deverá reunir informações de transporte, trânsito, defesa civil, segurança e saúde. Segundo o Bruno Reis, o recado do eleitor nas urnas foi: “queremos desempenho ainda mais marcante e inovador”.

Para entregar esse desempenho, Bruno Reis ressaltou o orçamento de 'quase R$ 13 bilhões' aprovado para 2025, com incremento de R$ 1 bi ao ano, com R$ 5 bi para investimentos com 80% dos recursos aplicados nos bairros mais carentes. E finalizou agradecendo à população.

"Muito obrigado Salvador por ter feito desse prefeito o mais votado da história dessa cidade".