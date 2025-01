Presidente da Câmara, Carlos Muniz toma posse para seu quinto mandato

Carlos Muniz ao lado do prefeito Bruno Reis e de sua vice, Ana Paula Matos - Foto: Antônio Queiros / Ascom CMS

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz (PSDB), tomou posse nesta quarta-feira, 1, para seu 5º mandato na casa legislativa da capital baiana. Reeleito em outubro com 24.040 votos, maior votação que já obteve, Muniz ficou em segundo lugar no quadro geral de votação e foi reconduzido para mais quatro anos de mandato.

Em discurso durante a cerimônia de posse do prefeito Bruno Reis (União Brasil) e dos outros 42 vereadores da Casa, Muniz falou da expectativa de que essa legislatura possa trabalhar por uma Salvador mais "justa" e que o trabalho político impacte a vida das pessoas da cidade.

“Quero agradecer a todas as pessoas que confiam no meu trabalho e também às lideranças das comunidades de Salvador que caminham conosco e acreditam no nosso projeto por uma Salvador melhor para todos. Nosso mandato terá um trabalho em prol da qualidade de vida da população da nossa cidade e sempre defenderemos, junto ao Poder Executivo, as demandas dos bairros de Salvador por serviços públicos eficientes. E continuaremos apresentando proposições parlamentares com o intuito de terem um impacto positivo na vida das pessoas que residem em Salvador”, frisou Carlos Muniz.

Em 2024, além de ter atuado como presidente da Câmara, Muniz foi responsável por levantar bandeiras para a saúde pública de qualidade e foi o autor do projeto que sancionou a lei que proíbe sacolas plásticas não recicláveis em estabelecimentos comerciais.