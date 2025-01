Kiki Bispo é reconduzido para a liderança de governo na Câmara

Kiki Bispo, durante evento de posse nesta quarta, 1. - Foto: Antonio Queirós / CMS

O vereador Kiki Bispo (União Brasil) foi reconduzido para a liderança do governo do prefeito Bruno Reis (União Brasil) na Cãmara Municipal pelo próximo ano legislativo. Após ter sido indicado para a posição em janeiro de 2024, o edil teve a avaliação positiva do prefeito, que endossou a manutenção de Kiki no espaço.

"Amanhã Kiki já conduzirá a sessão e segue como líder do governo. Realizou um grande trabalho, cresceu e evoluiu muito nesses dois últimos anos, conduzindo votações e projetos importantes para a cidade com muita habilidade. Continuará como nosso líder do governo para que, em parceria com os vereadores, sigamos transformando Salvador", falou o prefeito durante a cerimônia que empossou o prefeito, a vice-prefeita Ana Paula Matos e os 43 vereadores que integram o Legislativo municipal no próximo quadriênio.