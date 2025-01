CCJ da Câmara deve seguir com União Brasil e comando de Paulo Magalhães

A sessão de retorno dos trabalhos está marcada para o dia 3 de fevereiro - Foto: Antonio Queiros | Câmara Municipal de Salvador

A Câmara Municipal de Salvador segue em recesso parlamentar, mas as articulações em torno do comando das comissões da Casa já estão em curso. E a tendência é de que o vereador Paulo Magalhães Júnior (União Brasil) deve seguir no comando da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final (CCJ).

Obedecendo o critério de proporcionalidade regimental, a CCJ deve seguir com o União Brasil, que elegeu sete vereadores para a 20º Legislatura.



O Portal A TARDE apurou com fontes ligadas ao Plenário Cosme de Farias que o vereador alcançou rendimento satisfatório à frente do colegiado e deve ser mantido no posto quando a Câmara retomar os trabalhos em fevereiro. A sessão de retorno está marcada para o dia 3 de fevereiro.

Outro vereador que atingiu o prestígio do presidente Carlos Muniz e do prefeito Bruno Reis foi o vereador Daniel Alves (PSDB), que tem sido defendido para que permaneça no comando da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) .



No entanto, interlocutores defendem a ideia de o vereador alçar voos maiores no comando de outras comissões, ou como membro permanente da CCJ.



Apesar disso, a tendência é que os dois vereadores sigam mesmo em seus postos, pois agradaram tanto Bruno quanto Muniz. Mas para que tudo seja definido, há um porém: o ânimo de Muniz com as decisões do prefeito em relação ao seu partido.

Vale lembrar que o PSDB está em negociações com Bruno para adquirir novos espaços no primeiro escalão da gestão, como por exemplo, assumir o comando da Secretaria Municipal de Educação (SMED), atualmente com Thiago Dantas. A aposta dos tucanos é o atual secretário de Gestão (Semge), Rodrigo Alves.