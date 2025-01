Governos da Bahia e do Benin reforçam empenho pelo voo entre os dois destinos

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, e o ministro beninense Alumni Skema reforçaram o compromisso para a abertura da nova rota - Foto: Ascom Setur | Divulgação

Em visita à cidade de Cotonou, sede do Governo do Benin, na África, uma missão do governo baiano, liderada pela Secretaria de Turismo (Setur-BA), foi recebida no Ministério das Relações Exteriores daquele país, no último sábado, 11, para tratar da implantação do voo direto de Cotonou para Salvador.

A medida visa estimular viagens de lazer entre os dois destinos, além de parcerias em outros negócios, como agricultura familiar e empreendedorismo.

O titular da Setur-BA, Maurício Bacelar, e o ministro beninense Alumni Skema reforçaram o compromisso para a abertura da nova rota, em negociações iniciadas no ano passado, por meio de acordo de cooperação.

Antes da missão, um grupo técnico da secretaria esteve no Benin para fazer o estudo de viabilidade econômica da linha aérea, com resultado favorável. Participaram do encontro o deputado federal Bacelar, membro da Comissão de Turismo da Câmara, e o assessor especial da Casa Civil do governo baiano, Ivan Alex.

“Esse encontro no Ministério das Relações Exteriores do Benin demonstra que o país está disposto a não medir esforços para a abertura do voo, o mesmo entendimento do Governo da Bahia. Será um marco na reaproximação de baianos e beninenses. Já temos uma empresa aérea brasileira interessada, e a vinda da nossa missão à África foi fundamental para o avanço nas negociações”, pontuou o secretário Maurício Bacelar.

“O Benin enxerga no voo não apenas oportunidades no turismo, mas também na atração de empresas brasileiras de outros setores, para investimentos em nosso país. A presença da comitiva da Bahia entre nós causou emoção e foi um ato de compromisso com o acordo firmado para oferecer aos beninenses essa conexão internacional histórica”, ressaltou o ministro Skema.

“O ministro sugeriu uma agenda sobre agricultura familiar, já que o setor no Benin ainda não entrou no processo de industrialização, e a Bahia é uma referência nacional em economia solidária. Abordamos ainda pautas da educação e cultura, que podem gerar parcerias futuras”, completou o assessor especial Ivan Alex.