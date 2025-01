Governo do Estado investe mais de R$ 1 bilhão na educação da Bahia

Jerônimo Rodrigues, Rowenna Brito e equipe em evento nesta segunda - Foto: Joá Souza/GOVBA

O governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), ao lado da secretaria da Educação (SEC), Rowenna Brito, assinou, nesta segunda-feira, 13, autorizações para a construção, modernização e ampliação de unidades escolares da rede estadual com um investimento de mais de R$ 1,3 bilhão para diversos municípios.

O anúncio ocorreu durante o lançamento da terceira etapa do Programa Construir para Educar, no Colégio Estadual Renan Baleeiro, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

No evento, o gestor baiano detalhou que 83 unidades escolares e mais de 55 mil estudantes serão contemplados. Os recursos estão divididos entre novas licitações, referentes à terceira etapa do programa Construir para Educar e ordens de serviço para obras já autorizadas na segunda etapa.

Jerônimo Rodrigues destacou a importância dos investimentos para melhorar as condições de aprendizado dos estudantes. "Estamos criando estruturas modernas e adequadas, que impactam diretamente a qualidade do ensino e a experiência dos alunos. É assim que transformamos a realidade por meio da educação", afirmou.

Programa Construir para Educar

Na terceira fase do programa, anunciado nesta segunda, serão licitadas 33 obras, com investimento de R$ 528 milhões, beneficiando mais de 21,2 mil estudantes em 22 municípios. Já na segunda etapa, foram autorizadas 50 obras, totalizando R$ 793 milhões, para atender cerca de 34 mil alunos. As intervenções incluem a construção de novas unidades, ampliações, modernizações e reformas em escolas da rede estadual.

Entre as instituições beneficiadas, estão 12 colégios de comunidades tradicionais, como aldeias indígenas, escolas do campo e assentamentos, atendendo mais de 3.500 estudantes. Essas novas estruturas respeitarão os saberes e culturas locais, oferecendo laboratórios, quadras cobertas, teatros e usinas de energia solar, além de salas de aula modernas.

Durante a cerimônia também foi lançada a segunda edição do projeto “Férias na Escola: Com Mais Sabor e Saber”, promovido pela SEC. A iniciativa oferece oficinas gratuitas nas áreas de arte, cultura e esportes para os estudantes durante o período de férias escolares.

“Muitas boas entregas para reafirmar o compromisso do Governo do Estado e do governador Jerônimo. Com a qualidade da educação da Bahia e com entregas que consigam garantir a diversidade do povo da Bahia, em uma escola que acolhe, cuida e que protege”, afirmou Rowenna em conversa com o Portal A TARDE.

O projeto "Férias na Escola" ocorre entre os dias 13 e 31 de janeiro. As atividades incluem futsal, polo aquático, dança contemporânea, crochê, stop motion e horta escolar, além de aulas de recomposição em Matemática e Língua Portuguesa.

A líder da SEC também detalhou as ações. “Essa estrutura está chegando em todos os lugares da Bahia. Então hoje, ele anuncia a terceira etapa do ‘Educar para Construir’ e vem também para dar o pontapé inicial do ‘Férias na Escola’, nosso programa de férias com os estudantes da rede e as escolas estarão abertas para a gente fazer oficinas e atividades com os nossos estudantes.Terá dança, capoeira, teatro, esportes diversos e tem alimentação escolar para a gente poder garantir a segurança alimentar dos nossos estudantes.”