“Destaque no turismo nacional”, diz secretário sobre festas populares da Bahia

Secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar - Foto: Lula Bonfim/Ag. A TARDE

O secretário estadual de Turismo (Setur), Maurício Bacelar, destacou o potencial turístico da Lavagem do Bonfim e falou dos números da festa, que classificou como a maior festa católica do povo baiano.

“A Bahia tem um rico patrimônio arquitetônico colonial, cultural, histórico e natural. É trabalhando esses patrimônios da Bahia que nós colocamos a Bahia nessa posição de destaque no turismo nacional. Hoje aqui é a maior festa católica do povo baiano. Mais de um milhão de pessoas caminham daqui da Conceição da Praia até a Colina Sagrada para festejar o Senhor do Bonfim, mas também para festejar Oxalá, o que mostra a força do sincretismo religioso católico baiano", disse o secretário.

Bacelar pontuou que a Setur tem trabalhando estes elementos para dar destaque à atividade turística da Bahia.

"E aqui hoje nós completamos 280 anos de pé, do povo da Bahia, agradecendo ao Senhor do Bonfim por nos proteger, por nos guiar", pontuou o secretário.