Bahia marca presença na FITUR 2025, maior evento global do setor de turismo

- Foto: Reprodução

A Bahia está marcando presença no maior evento global do setor de turismo: a FITUR 2025, que acontece em Madri, na Espanha, entre os dias 22 e 25 de janeiro. O estado está presente no estande brasileiro, mostrando suas belezas naturais, a rica diversidade cultural e o grande potencial para investimentos do setor na região baiana.

Este ano, o Brasil ampliou a sua área de visibilidade no evento. É o país homenageado e sendo protagonista da Feira que tem expectativa de receber mais de 250 mil pessoas, entre profissionais do setor e público visitante.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comentou a importância da representação da Bahia, numa feira desse porte.

"Neste ano importante para o Brasil, quando seremos sede do BRICS e da COP30, iniciamos com uma excelente oportunidade de apresentar ao mundo a força do Brasil e seus destinos turísticos, além é claro, de ser o espaço ideal para atrairmos investimentos estratégicos para o setor no Estado da Bahia, que tem uma vocação turística consolidada", afirmou.

Na FITUR 2025, o estande brasileiro abrigará terá um espaço de 308 m², com a presença de 37 coexpositores, de diferentes estado.