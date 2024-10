Secretário comemora turismo internacional na Bahia e voos para França

Maurício Bacelar falou sobre turismo na Bahia - Foto: Tatiana Azeviche | Setur-BA

O secretário de turismo da Bahia Maurício Bacelar participou do programa ‘Papo Reto’, da Rádio A TARDE FM (103,9), nesta terça-feira, 1º, e comemorou o turismo internacional no estado.

O titular da Setur-BA declarou: "A Bahia tem um rico patrimônio arquitetônico, histórico e cultural, além do povo baiano, nossa mistura nos dão características únicas. Somos festivos, hospitaleiros, gostamos de receber, conversar... Isso atrai muitas pessoas".

"Trabalhamos na secretaria a estratégia da sustentabilidade e da inovação. Trabalhamos com a qualificação de mão de obra, obras de infraestrutura nas regiões do estado e divulgação em território nacional e internacional, além da ampliação de voos nacionais e internacionais", disse o secretário.

Bacelar, então, sinalizou ao fato de que a Bahia tem o maior crescimento exponencial entre o restante do país no setor turismo. "A Bahia é o segundo estado em receita de atividade turística do país e terceiro lugar entre números de voos. Somos o maior portão de entrada entre turistas estrangeiros do Nordeste", ressaltou.

O estado recebeu 61,6 mil turistas estrangeiros para a Bahia no primeiro semestre de 2024. O aumento foi de 34,19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado recebeu 40,5 mil viajantes de outros países, de acordo com dados da Embratur, do Ministério do Turismo (MTur) e da Polícia Federal (PF).

Entre os destaques estão os passageiros que chegam pela SKY Airline, que está operando uma nova linha, conectando Santiago, no Chile, a Salvador. De acordo com Bacelar, somente no primeiro semestre deste ano, já pousaram na Bahia cerca de 14 mil chilenos. A expectativa é de que mais de 30 mil chilenos cheguem até o final do ano.

O secretário ainda comemorou o voo direto entre Paris e Salvador, que, segundo o político, foi o único novo trecho da Air France em 2024. Os voos começam a operar no dia 28 de outubro, com três frequências semanais – segundas, quintas e sábados – e serão operados por modernas aeronaves Airbus A350, com um tempo estimado de 10 horas de viagem.

O aeroporto francês escolhido para receber os baianos é o Charles de Gaulle, em Paris. Os voos sairão de Salvador às 18h50, chegando em Paris às 8h20 da manhã seguinte e, na capital francesa, conectará com os mais de 180 destinos.