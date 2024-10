Mulheres que denunciaram delegado em Salvador passam por psicólogo

- Foto: Divulgação / PC

As quatro mulheres da Polícia Civil que denunciaram o delegado Antônio Carlos Magalhães Santos por assédio sexual e moral estão recebendo acompanhamento psicológico do Departamento Médico da Polícia Civil (Demep). A informação foi confirmada pelo órgão nesta terça-feira (1º).

De acordo com a corporação, "todas as medidas para investigar as denúncias contra o delegado estão sendo tomadas pela Corregedoria da Instituição". Além disso, a PC ressaltou o compromisso em esclarecer os fatos para que as medidas sejam tomadas.

O Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindipoc) informou que as vítimas estão afastadas por 10 dias e pediram que fossem designadas para trabalhar em outras unidades.

Leia também:

>> Delegado denunciado por assédio a investigadoras nega as acusações

>> Delegado é acusado de assediar colegas de farda em Salvador

>> Influenciador é investigado por importação sem pagar impostos

Acusações

As acusações foram feitas por investigadoras do 28ª Delegacia de Polícia Territorial (DT) Nordeste de Amaralina, em Salvador, e ouvidas pelo Ministério Público da Bahia no dia 23 de setembro.

As mulheres relataram que o oficial Antônio Carlos Magalhães fazia piadas com tons ousados e as tocava de forma indesejada. Diante dos fatos, o delegado foi exonerado do cargo, segundo informações divulgadas no Diário Oficial publicado no sábado (28).

Em nota enviada ao Portal MASSA!, o Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) confirmou a queixa e disse que "foi encaminhada às promotorias de controle externo da atividade policial para distribuição a uma das unidades com atribuição na matéria, que avaliará o caso para adoção das medidas cabíveis".