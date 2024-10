Nova linha de ônibus elétrico circula em Àguas Claras

Quatro linhas já operam no sistema metropolitano com ônibus elétricos - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Uma nova linha com ônibus elétricos passa a rodar a partir desta terça-feira, 1º, na Região Metropolitana de Salvador. A linha 914.URB, fará o trajeto entre o Terminal Águas Claras e São Francisco do Conde, via Candeias e terá duas viagens diárias. Na primeira viagem, sentido São Francisco do Conde, a linha vai até a cidade de Madre de Deus.

De acordo com o portal Buzu071, os ônibus sairão pela manhã às 11h30 e às 19h todos os dias rumo às cidades da região metropolitana.

A nova linha faz parte das demais quatro que já operam no sistema metropolitano com ônibus elétricos concedidos pelo governo do estado e operados pela empresa Cidade Sol desde setembro de 2022.

As cidades atendidas pelo serviço são Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador, Madre de Deus, Candeias e São Francisco do Conde.