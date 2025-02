“O Brasil vai festejar”, diz Margareth sobre os 40 anos da axé music

Margareth Menezes afirmou que o Brasil inteiro vai festejar os 40 anos da Axé Music no Carnaval - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, afirmou que o Brasil inteiro vai festejar os 40 anos da axé music no Carnaval. Em entrevista coletiva realizada na manhã desta quarta-feira, 29, na União dos Municípios da Bahia (UPB), que promove a oitava edição do Encontro de Prefeitos e Prefeitas, a gestora pontuou que a festa momesca é um grande festival da expressão cultural do país.

“Eu acho que esse ano o Carnaval promete. O Brasil tem nesse momento o fortalecimento da economia. Nós estamos vendo toda essa efervescência, especialmente porque o Brasil inteiro vai festejar os 40 anos da axé music”, iniciou, após ser questionada pelo Portal A TARDE.

Margareth disse que vão ter muitos eventos, “em todas as cidades e capitais”. “É um grande tema. O Carnaval não seria esse Carnaval popular sem a contribuição da Bahia com o trio elétrico”, enfatizou.

Esses 40 anos significa o apoio e a contribuição de muitas pessoas. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que trabalhar. O Carnaval esse ano vai ser diferente por causa dessa temática maravilhosa. Margareth Menezes - ministra da Cultura

E o Carnaval da artista?

Na oportunidade, Margareth também falou como vai ser o Carnaval dela como artista. A ministra disse que tem buscado se equilibrar nessa missão. “Eu recebi o convite do presidente Lula, mas também não posso deixar minha carreira e não prestigiar e fortalecer nesses momentos pontuais e importantes”, ressaltou.

A chefe da pasta afirmou que vê as quatro décadas da axé music como um movimento de geração. “40 anos da música baiana, 40 anos dessa geração”, celebrou Margareth, que também comentou sobre o show que vai fazer no dia 15 de fevereiro no Candyall Guetho Square ao lado de Ivete Sangalo e Daniela Mercury. “É uma coisa artística que eu não posso deixar de participar”, completou.