Último vencedor da Mega da Virada finalmente saca prêmio

Vencedor do DF sacou o pêmio depois de 24 dias - Foto: © Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Um morador do Distrito Federal que passou pelo menos 24 dias sem reivindicar o prêmio da Mega da Virada finalmente foi buscar seu prêmio. A pessoa foi uma das vencedoras de um bolão que contava com 30 cotas e arrematou R$ 2,6 milhões, o indivíduo sacou o prêmio nesta terça-feira, 28.

A capital federal teve dois premiados na Mega da Virada 2024, sendo a maior da história do concurso. Ambas foram bolões, um com 3 e outro com 30 vencedores.

Até o dia 24 de janeiro, somente uma pessoa não havia sacado o prêmio, ela fazia parte do bolão de 30 cotas. Porém nesta terça-feira, 28, a Caixa Econômica Federal confirmou que a cota foi retirada.

O jogo vencedor foi feito com 13 números

A última Mega da Virada, feita às 20h30 do último dia 31 de dezembro, pagou R$ 635.486.165,38, maior valor da história. Os números sorteados foram 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57.