Padeiro é morto por engano no extremo sul da Bahia

Câmeras de segurança flagram os dois homens no mercado comprando as facas utilizadas no crime. - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi preso suspeito de matar um padeiro e balear duas pessoas, na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, na segunda-feira, 27. O crime ocorreu em uma distribuidora de bebidas no bairro Luís Eduardo Magalhães, na última sexta-feira, 24.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada com Lucas de Jesus Silva. Ainda segundo a PC, dois suspeitos dispararam conta Lucas e depois o golpearam com duas facas que ficaram cravadas no corpo da vítima, uma no abdômen e outra nas costas.

Lucas era padeiro de um supermercado e não tinha antecedentes criminais, e foi morto por engano, de acordo com as investigações. Ele vestia roupas semelhantes às de uma pessoa que estava ao seu lado, que era o verdadeiro alvo do crime e era envolvido com o tráfico de drogas.

Somado a isso, os suspeitos ainda atiraram contra dois outros homens que estavam no local, estes foram socorridos e não correm risco de vida.

As facas utilizadas no crime ainda possuíam as etiquetas com o nome do local onde foram compradas, logo auxiliaram nas investigações. Imagens do sistema de segurança do mercado também permitiram que os dois homens que realizaram a compra das mesmas, fossem identificados.

Com estas informações, a PC solicitou a prisão temporária dos dois suspeitos. Um deles identificado como Jerry Adriano Silva Moura, acumulava um extenso histórico criminal, morreu durante uma ação policial que aconteceu no município de Alcobaça.

Já o outro suspeito, ao saber que a PC o queria preso, se apresentou com um advogado na tarde da segunda-feira, 26, no Núcleo de Homicídios de Teixeira de Freitas. As investigações seguem na delegacia de Teixeira de Freitas.