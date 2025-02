Motorista esfaqueado em briga de trânsito está internado em estado grave

Faca utilizada no crime foi descartada pelo agressor, mas encontrada horas depois pelas autoridades - Foto: Reprodução | TV Globo

Um motorista foi esfaqueado e está gravemente ferido durante uma briga de trânsito na segunda-feira, 27, no Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a vítima foi encontrada dentro de seu carro, em estado crítico, quando os policiais chegaram ao local da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou os primeiros socorros, enquanto os policiais iniciaram buscas pelo suspeito. Testemunhas informaram que o agressor fugiu em um Fiat Palio prata, modelo antigo. Com base nas características relatadas, as equipes localizaram um veículo semelhante na EQNM 18/20. O motorista desobedeceu à ordem de parada, mas foi alcançado após uma breve perseguição.

Ao ser abordado, o suspeito, visivelmente alterado, confessou o ataque, mas alegou que agiu em legítima defesa durante a discussão no trânsito. A faca utilizada no crime foi descartada pelo agressor, mas encontrada horas depois pelas autoridades.

O homem foi encaminhado para a 15ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia Centro, enquanto a vítima foi levada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde recebeu atendimento médico.