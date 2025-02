Preto Casagrande destaca equilíbrio do clássico Ba-Vi e lamenta rivalidade menos emocionante

Preto Casagrande falou com exclusividade ao Portal A TARDE - Foto: Reprodução | Instagram

Nascido em Cascavel, no interior do Paraná, e revelado pelo Vasco da Gama, Preto Casagrande tem uma carreira marcada por grandes momentos no futebol, e muito o que contar sobre o maior clássico do Norte-Nordeste, o Ba-Vi. Neste sábado, 1º, o jogo de número 500 da história do clássico será disputado na Arena Fonte Nova, às 16h, pelo Campeonato Baiano. O ex-meia, que chegou ao Vitória em 1996, mas também defendeu o Bahia em 2001, tem uma visão privilegiada sobre a rivalidade e o equilíbrio que existe entre as duas equipes.

"Já ficou claro com o tempo que não existe favorito. No ano passado, por exemplo, o Bahia fez um investimento bem maior, mas o Vitória acabou sendo campeão. Isso mostra o equilíbrio, que é presente independentemente do momento de cada time", afirmou Preto Casagrande em entrevista ao Portal A TARDE.

Sobre o atual cenário do clássico, Preto destacou a rivalidade "menos emocionante" nos dias de hoje, lamentando o impacto da violência nos estádios. Ele recordou como o clima dos clássicos era mais vibrante no passado.

"Na minha época, era diferente porque tínhamos torcida mista e não havia a violência que vemos hoje. O clima no estádio era mais emocionante, com até 80 mil pessoas e um ambiente muito mais tranquilo. Hoje, a situação é bem mais desastrosa", disse o ex-jogador.

Quando questionado sobre as diferenças entre as épocas, Preto Casagrande explicou os fatores que contribuíram para a mudança da rivalidade.

"É claro que é muito diferente, o ambiente é outro. As redes sociais hoje em dia prejudicam um pouco a rivalidade, principalmente se o jogador não souber lidar com isso. E tem muito mais câmeras agora, então os atletas precisam ser mais cautelosos nas provocações. Acho que a forma como encarávamos o clássico, com aquela brincadeira e agitação antes da partida, ficou um pouco perdida", concluiu o ex-atleta.