Suspeito de participação na morte de PM se apresenta à polícia

Soldado De Oliveiro morreu após ser baleado durante um 'arrastão' em Paripe - Foto: Reprodução

Um dos suspeitos de participar do 'arrastão' que resultou na morte do soldado da Polícia Militar da Bahia, Arnaldo de Oliveira, na noite da última segunda-feira, 27, no bairro de Paripe, em Salvador, se apresentou na noite de terça-feira, 28, na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

De acordo com uma fonte do Portal A TARDE, ele confessou a participação no crime, está ferido, e informou que o homem que atirou no policial está baleado. "Levou três tiros".

O crime foi cometido na segunda-feira, quando o soldado De Oliveira morreu após tentar evitar um 'arrastão' que acontecia na Rua da Bélgica, no bairro Paripe. O policial, que era lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG), estava passando em uma motocicleta pela rua quando foi abordado por homens que dirigiam um HB20 vermelho. O soldado reagiu à ação e foi alvejado no peito por um dos suspeitos.