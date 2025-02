Policial Militar é baleado e morto após reagir a arrastão em Paripe

- Foto: Reprodução / Redes socias

Um policial militar foi morto na Rua da Bélgica, no bairro Paripe, na noite desta segunda-feira, 27, após reagir a um arrastão realizado na região. Ele foi identificado como Soldado De Oliveira.

O policial era lotado no Quartel do Comando-Geral (QCG) e estava passando em uma motocicleta pela rua quando foi abordado por homens que dirigiam um HB20 vermelho. O soldado reagiu ao arrastão e foi alvejado no peito por um dos suspeitos.

O PM deu entrada no Hospital do Subúrbio, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De Oliveira foi o terceiro PM baleado somente nesta segunda-feira, 27, em Salvador. Apenas neste ano, três agentes de segurança baleados em Salvador e Região Metropolitana de Salvador. Destes: 1 morreu e 2 ficaram feridos.