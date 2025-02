Fim da dupla? Baianos brigam no BBB 25 e clima fica tenso

Aline e Vinicius se estranharam - Foto: Reprodução | Globo

Os baianos Aline e Vinicius tiveram um momento complicado no BBB 25, nesta segunda-feira, 27. Enquanto desfaziam as tranças da PM, eles trocaram alfinetadas sobre atitudes ríspidas.

Tudo começou quando Camilla comentou com Thamiris que Vinícius tirava uma trança que ela tinha acabado de fazer. "Por isso que ele saiu", disse Aline. A outra sister, então, completou sobre o brother parar de mexer nas tranças da amiga.

"Ele fica me tratando com grosseria o dia inteiro já", disparou a PM, surpreendendo a todos. "É porque você só fica me tratando com grosseria quando você quer. Porque quando você tá me dando suas patadas eu não falo nada", reagiu o brother.

A sister, sem paciência, logo disparou para o amigo: "Não entendi, não entendi, não entendi, Vinícius". "Você acabou de dizer que eu estou lhe tratando com grosseria o dia inteiro", comentou o baiano, que foi cortado por Aline: "Mas é verdade, até a Renata comentou mais cedo. Eu não entendi por que você está fazendo esse show".

"Não estou fazendo show nenhum, não" afirmou o brother. "Está feio já", acrescentou a policial. Camila tentou encerrar a briga dos amigos: "Chega, acabou!".