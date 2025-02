Entenda como foi formado o segundo Paredão no BBB 25

Três duplas disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil - Foto: Divulgação | TV Globo

Quem está no segundo Paredão do BBB 25? As duplas Vitória Strada e Mateus, Diego e Daniele Hypolito, e Edilberto e Raissa disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

Entenda como foi formado o segundo Paredão da edição:

Big Fone

Camilla atendeu e garantiu a imunidade para si e sua dupla | Foto: Reprodução | TV Globo

Após a anulação do Big Fone na madrugada deste domingo, 26, um novo toque aconteceu durante o programa ao vivo. Camilla atendeu e garantiu a imunidade para si e sua parceira, Thamiris. Em seguida, elas indicaram Edilberto e Raissa ao Paredão, excluindo as duplas já Na Mira do Líder.



"Pra mim é muito difícil, eu gosto de todo mundo, mas acho muito coerente seguir com quem a gente já teve um mínimo de atrito", justificou Thamiris.



Anjos

Aline e Vinícius foram imunizados | Foto: Reprodução | TV Globo

Na competição realizada no sábado, 25, Diego e Daniele Hypolito superaram Vitória Strada e Mateus por menos de um segundo e conquistaram o Anjo pela primeira vez. Eles decidiram imunizar Aline e Vinícius.



“A gente vai ser coerente com uma coisa que aconteceu semana passada. Aline e Vinícius tiraram a gente do Paredão”, explicou Daniele.

Líderes

Diogo Almeida e Vilma venceram a Prova do Líder na quinta-feira | Foto: Reprodução | TV Globo

Os Líderes Diogo Almeida e Vilma, vencedores da Prova do Líder na quinta-feira, 23, já haviam indicado três duplas para a Mira do Líder:



• Vinícius e Aline, posteriormente imunizados pelos Anjos;

• Thamiris e Camilla, que ganharam imunidade após o Big Fone;

• Vitória Strada e Mateus, que acabaram no Paredão como única opção restante.

"Pra mim está sendo bem difícil tê-la (Vitória Strada) no Paredão. Também é uma pessoa que eu torço, a gente tem o mesmo ofício, a gente sabe como é difícil”, disse Diogo Almeida.

Votação no Confessionário

Na votação, 20 participantes fizeram suas escolhas, com três duplas imunes:

• Diogo Almeida e Vilma (Líderes);



• Thamiris e Camilla (imunizadas pelo Big Fone);

• Aline e Vinícius (protegidos pelos Anjos).

Com Vitória Strada e Mateus indicados pelos Líderes e Edilberto e Raissa após o Big Fone, seis duplas ainda corriam risco:

Votos divididos resultaram em empate entre Diego e Daniele Hypolito e Eva e Renata, com quatro votos cada.

Os Líderes desempatam e enviam Diego e Daniele Hypolito ao Paredão.

Contragolpe

Edilberto e Raissa, indicados após o Big Fone, puxaram Guilherme e Delma para a berlinda.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada entre Edilberto e Raissa, Diego e Daniele Hypolito, e Guilherme e Delma:

• Três fases, todas exigindo sorte;



• Na fase final, apenas uma cabine premiada;

• Guilherme e Delma escaparam ao encontrá-la.