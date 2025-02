Diogo e Vilma debatem indicação ao Paredão do BBB 25: "Arrogante"

Vilma relembrou um episódio que marcou a relação entre as duplas - Foto: Reprodução | TV Globo

Durante uma conversa com Edilberto e Raissa no BBB 25, os líderes Diogo e Vilma discutiram possíveis opções para o segundo Paredão do programa. Camilla e Thamiris foram os principais nomes mencionados, com o histórico de conflitos na casa sendo citado como justificativa.

Diogo apontou atitudes de Camilla como um dos principais motivos: “[A Camilla] Chamou a gente de hipócrita [depois da indicação para o Na Mira do Líder]. Depois deu as costas e saiu andando, xingando”, afirmou.

Vilma, por sua vez, reforçou o relato do filho com detalhes de outro episódio: "Mandou a gente para aquele lugar mesmo. Umas três vezes, gritando para os quatro cantos do mundo. Ela se descontrolou! Eu falei: 'Camila, não te ofendi. Eu só disse que você estava escondendo o jogo. Me beijou na cozinha e depois me mandou para o Paredão'. E ela não aceitou."

Além disso, os líderes recordaram que tanto Camilla quanto Thamiris votaram neles no primeiro Paredão. "Eu tenho outras questões, não queria votar nelas. Gostaria que elas fossem beneficiadas e já falei isso para a Thamiris. Mas elas nos deram motivos. Foram extremamente arrogantes com a Vilmoca", explicou Diogo.