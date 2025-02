BBB 25: Maike e Gabriel se revoltam ao serem escolhidos para o Monstro

Os participantes não pouparam palavras - Foto: Reprodução | TV Globo

No BBB 25, a decisão dos vencedores da Prova do Anjo, Diego e Daniele Hypólito, gerou revolta entre os brothers Maike e Gabriel, que foram colocados no Castigo do Monstro. Escolhidos para o VIP anteriormente, a dupla perdeu as regalias da cozinha farta e agora se vê obrigada a se alimentar na Xepa.

Indignados com a decisão, os participantes não pouparam palavras. "Burro para car*lho", esbravejou Gabriel. "Sem estratégia nenhuma", completou Maike, visivelmente irritado com a situação.

A crítica não veio apenas de Maike e Gabriel. Outros brothers também questionaram a escolha dos ginastas, especialmente com o aumento da quantidade de pessoas na Xepa. "Sem sentido algum", disse Gabriel, enquanto apontava a falta de raciocínio na decisão. "Se combinassem entre vocês, iam fazer o certo. Não pensou, mano", continuou, direcionando o desabafo para Daniele.

Gabriel ainda fez duras acusações contra Daniele, sugerindo que ela não influenciou seu irmão Diego corretamente na escolha. "Tu tem voz nesse negócio, mano! Você sabe que ele [Diego] é disperso! Tem que trocar ideia com ele!", disparou.

