BBB 25: Diogo e Vilma cogitam indicar baianos ao paredão

O ator não gostou do comportamento de Vinícius durante o after do Show de Quarta - Foto: Reprodução | TV Globo

A liderança conquistada por Diogo e Vilma no BBB 25, na quinta-feira, 23, foi um marco na edição e gerou um clima de tensão na casa. Alguns brothers começaram a perceber uma mudança notável na personalidade de Diogo, que antes era mais reservado e tranquilo.

Leia mais:

>> Diogo e Vilma vencem a segunda Prova do Líder do BBB 25

>> Baianos ensinam Gracyanne a arrochar no BBB ao som de Silvanno Salles

>> BBB: Vinicius impede Aline de receber bebida de Diogo e causa polêmica

Durante a madrugada desta sexta-feira, 24, Vinícius comentou: “Diogo tá animado”. Gracyanne, por sua vez, brincou: “Animadinho? Vai chegar o Diogo da meia noite?”. Camilla, por sua vez, percebeu que a mudança era ainda mais evidente. “Tá fumando, bebeu... Tá todo feliz lá fora. Tá até falante”, ela disse.

Essa transformação foi notada pelos colegas de confinamento e levantou especulações sobre o impacto dessa mudança no jogo. Durante uma conversa no Apê do Líder, Diogo aproveitou para criticar a postura de Vinícius, acusando-o de ser “controlador”.

O ator não gostou do comportamento de Vinícius durante o after do Show de Quarta, quando o promotor de eventos aconselhou Aline a não ficar com Diogo. "O Vinícius é muito controlador, tenta controlar as pessoas que estão com eles, o ambiente. Está o tempo inteiro trabalhando", desabafou.

Diogo ainda relembrou uma situação em que Vinícius tentou interromper a diversão de Gui e Joselma, ao puxá-los para fora da sala de dança. "Ele chegou ao ponto de falar 'Gui, vamos embora!' e puxar o Gui. Ele estava incomodado", contou Diogo, demonstrando a irritação com o comportamento de seu colega.

No entanto, o momento mais crucial foi quando Diogo revelou o que ouviu da conversa entre Aline e Vinícius: "Não é o momento de ficar com ninguém e tal, sabe? Controlando e controlando".

Após vencerem a prova, Diogo e Vilma se reuniram com seus aliados para discutir os próximos passos no jogo. O ator afirmou que o after foi decisivo para a escolha de quem seria indicado ao Paredão. "Foi determinante para escolher quem vai ser indicado. Eu identifiquei umas coisas que, às vezes, no dia a dia, passam. Eu até não queria, mas não vai ter jeito", declarou Diogo.

Ele ainda confessou que, antes mesmo de se tornar líder, já havia cogitado indicar a dupla Aline e Vinícius para o Paredão, um sentimento que foi confirmado após o episódio no after, que serviu como o "termômetro" para suas decisões.