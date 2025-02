Diogo e Vilma vencem a segunda Prova do Líder do BBB 25

Diogo e Vilma foram a quarta dupla a concluir a prova - Foto: Reprodução | TV Globo

Diogo e Vilma foram os vencedores da segunda Prova do Líder do BBB 25, realizada ao vivo na noite de quinta-feira, 23. A prova, que ocorreu em duas fases, contou com a participação de cinco duplas, mas a dupla de mãe e filho acabou se destacando.



A primeira fase consistia em um duelo de perguntas e respostas, onde as duplas tinham que lançar bolas para responder corretamente se a afirmação era Verdadeira ou Falsa. Apenas os times que acertassem primeiro passavam para a etapa seguinte.

Já na segunda fase, as duplas enfrentaram um desafio mais complexo. Um jogador girava um volante para bombear líquido para um frasco, enquanto o outro acompanhava o processo e informava quando o volume estivesse suficiente. Depois, era necessário recolher 20 bolas. A dupla que completasse essa etapa primeiro sairia vitoriosa.

Diogo e Vilma foram a quarta dupla a concluir a prova, mas a primeira a atingir o objetivo de recolher exatamente 20 bolas. Apesar de não serem os primeiros a completar o circuito, foram os únicos a acertar o número exato, enquanto outras duplas erraram a quantidade.

Edilberto e Raissa não participaram da prova, pois foram vetados por Aline e Vinícius.