Baianos ensinam Gracyanne a arrochar no BBB ao som de Silvanno Salles

Os participantes Aline Patriarca e Vinícius ensinaram Gracyanne Barbosa a dançar arrocha - Foto: Divulgação

A música e o bordão de Silvanno Salles, "O Cantor Apaixonado", se tornaram destaque no BBB 25, marcando o segundo ano consecutivo em que o arrocheiro baiano é mencionado e celebrado dentro do programa.

Em um momento divertido que viralizou nas redes sociais, os participantes baianos Aline e Vinícius ensinaram Gracyanne Barbosa a dançar arrocha ao som de uma das músicas do cantor. Outros brothers assistiram à cena enquanto o trio animava a sala.

No ano anterior, Silvanno já havia sido lembrado por Davi Brito, campeão do BBB 24, que tocou suas músicas na casa e contou com o apoio do cantor durante o reality. Silvanno retribuiu o carinho levando a mãe de Davi, Elisângela Brito, em seu trio no Carnaval e se apresentando no bairro Cajazeiras no dia da final e na comemoração da vitória do ex-motorista de aplicativo.

Após o novo momento no reality, Silvanno Salles celebrou emocionado: "Comecei a receber vídeos dos amigos e fiquei com o coração cheio de alegria! Pelo segundo ano consecutivo, ter minha música e meu nome citados na casa é um reconhecimento incrível. Alô direção do BBB, só falta um show meu ao vivo aí na casa! Chama que eu vou!", brincou o cantor, que também elogiou Gracyanne: "Ela aprendeu rapidinho a arrochar! (risos)".