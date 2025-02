BBB25: Camilla é detonada ao fazer xixi na cozinha após festa: "Nojo"

Nas redes sociais, a reação foi imediata - Foto: Reprodução | TV Globo

A festa do BBB 25 tomou um rumo inesperado na madrugada desta quinta-feira, 23, quando a participante Camilla Maia, após exagerar na bebida, não conseguiu conter a vontade de ir ao banheiro e acabou urinando na cozinha da casa mais vigiada do Brasil. O episódio inusitado gerou repercussão nas redes sociais, dividindo opiniões.

Após a festa, os participantes retornaram para a área interna em busca de alimentos. Em meio à diversão, Camilla, visivelmente alterada pelo álcool, não conseguiu chegar ao banheiro a tempo. A situação, que inicialmente foi encarada com risadas pelos colegas, rapidamente se tornou um dos momentos mais comentados da edição.

Brothers como Mateus Pires, Giovanna Jacobina, Aline Patriarca, Vinícius Nascimento e a irmã de Camilla, Thamiris Maia, prestaram auxílio à participante após o ocorrido.

Nas redes sociais, a reação foi imediata. Muitos internautas expressaram nojo com a situação, considerando-a inaceitável para uma pessoa adulta. "Na cozinha ainda?! Que nojo!", comentou um. Outro postou: "Meu Deus, uma mulher adulta se mijando em rede nacional comendo e deixando os outros limparem, é uma criança?".

No entanto, nem todos foram tão críticos. Alguns internautas demonstraram empatia e abordaram o episódio com bom humor. "Pessoal, vamos com calma. A mulher bebeu demais e isso acontece", defendeu um internauta. Outro fez uma brincadeira: "Kkkkk! Parece que Camilla teve um momento MUITO inesperado! Isso é um dos momentos mais icônicos da história do BBB! #BBB25".