Saiba o que aconteceu na segunda Prova do Anjo no BBB 25

Os irmãos Diego e Daniele Hypólito brilharam na primeira Prova do Anjo do BBB 25, realizada neste sábado, 25, e conquistaram o título com grande sincronia. A prova, que exigiu memória e coordenação, desafiou os participantes a reproduzir uma sequência musical em um grande piano e montar um sanduíche. A dinâmica testou não só as habilidades dos brothers, mas também o trabalho em equipe.

A disputa foi acirrada, mas a dupla vencedora, Diego e Daniele, concluiu todas as etapas em apenas um minuto e oito segundos, garantindo o poder de imunizar outra dupla na formação do Paredão de domingo, 26.



O prêmio veio com o poder de escolher uma dupla para o Castigo do Monstro. Maike e Gabriel foram os escolhidos e, a partir de agora, terão que se fantasiar de Kleber Bambam, o primeiro campeão do BBB, até a formação do próximo Paredão. Eles também precisarão carregar uma boneca chamada Maria Eugênia o tempo todo e dançar quando ouvirem a música do monstro.

Além disso, os castigados perderam 300 estalecas cada e migraram diretamente para a Xepa, como exigido pelas regras do castigo.