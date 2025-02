Globo acaba com ordem histórica do BBB 25 e revolta web: "Favoritismo"

Globo é acusada de favorecer Gracyanne - Foto: Reprodução | Globo

O BBB 25 irritou os internautas, nesta sexta-feira, 24, por causa de uma atitude da direção apontada como favorecimento a Gracyanne Barbosa. Isso porque, durante o mercado, a musa fitness conseguiu comprar quilos de frango, mesmo fazendo parte da Xepa.

Tradicionalmente, a emissora sempre deixou claro que os brothers fora do VIP poderiam comprar apenas moela, fígado, língua de boi e rabada. Outras proteínas eram consideradas vantagens do grupo privilegiado.

Gracyanne Barbosa tem sido apontada como a participante que fez o programa colocar a proteína no "cardápio" da Xepa. Ela já revelou algumas vezes que tem sofrido com a baixa quantidade de proteínas, principalmente pela falta de ovos para cumprir sua dieta.

Na rede social X, antigo Twitter, internautas detonaram a decisão do canal. "Onde já se viu ter peito de frango na xepa? Ainda compraram 10 kg. Falo nada viu?", afirmou uma pessoa. "Estou imaginando a cara dos participantes das outras edições do BBB vendo frango e batata doce na Xepa do #BBB25 pra favorecer um camarote", falou mais um.

"Frango na XEPA? Nunca vi isso no programa, esperávamos um BBB raiz e estamos recebendo colônia de férias com muita Nutella", criticou um terceiro. "Mais que porr* de Xepa Gourmet é essa?? 280 ovos e 10kg de frango para a Xepa?! O favoritismo tá rolando solto, hein...", escreveu outro.