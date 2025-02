BBB 25: Vitória Strada critica Davi Brito e leva invertida

Vitória Strada opinou sobre Davi - Foto: Reprodução | Globo

Vitória Strada mostrou que não tem medo de se posicionar contra a torcida de Davi Brito e, no BBB 25, opinou sobre o campeão da temporada passada.

Durante uma conversa com outros participantes, a atriz afirmou que o baiano tinha um comportamento provocador e que essa era uma de suas principais estratégias de jogo.

"Ele atiçava os rivais para gerar brigas e depois se colocava como vítima", declarou a famosa, citando a rivalidade entre Davi e MC Binn como exemplo.

As irmãs Camilla e Thamiris, que também estão no confinamento, no entanto, surpreenderam e saíram em defesa do ex-motorista de aplicativo.

"Ele não atiçava, ele apenas tinha posicionamento", rebateu Camilla, argumentando que o comportamento de Davi poderia ser mal interpretado.

Gracyanne Barbosa destacou as qualidades de Davi como jogador. "Ele jogava muito bem, era estratégico e sabia o que estava fazendo", comentou a musa fitness.