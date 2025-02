Apresentadora acusa Globo de "boicotar" Davi Brito: "Atitude cruel"

Davi Brito foi alvo de atitude da Globo, segundo jornalista - Foto: Reprodução | Globo

Fora da Globo desde o fim do contrato após o BBB 24, Davi Brito foi defendido por Sonia Abrão, que se revoltou por causa da postura da emissora. A apresentadora nunca escondeu que foi uma fiel apoiadora do baiano no reality.

Em entrevista a Chico Barney, a famosa ressaltou que o canal "boicotou" o ex-motorista de aplicativo por não ter renovado o seu acordo e nem ter dado oportunidades.

"A atitude que tomaram [Globo] de desfazer esse contrato, essa carreira, ele como integrante da Rede Globo de Televisão, eu achei cruel, na verdade, achei muito cruel com ele, não merecia isso, depois de tanto sucesso que ele fez, do tanto que ele carregou o BBB nas costas, achei injusto, na verdade", reclamou a jornalista.

Sonia Abrão culpou a ex-esposa do baiano, Mani Rego, por causa do problema e perda de popularidade após deixar o BBB. "É o pior pós que eu já vi", disse.

Ela ainda fez questão de considerar Davi Brito como o 'maior campeão do Big Brother Brasil': “Acho que é um conjunto de coisas. Ele veio consagrado (…) é o maior campeão de todos. O pós dele era pra ser glorioso, que fosse deslanchar, e não foi”.

“E não foi porque começou errado enquanto ele estava lá dentro, porque tinha a companheira dele fazendo todos aqueles acordos e contratos que ele não sabia, quando ele saiu ele levou um choque (…) Quando ele acha que alcançou o topo, ele dá com uma história de interesses e ter sido traído, e acho que isso desestruturou bastante o Davi", completou.