Pessoas trans e não binárias podem adequar documentos gratuitamente

A bandeira trans consiste em cinco faixas horizontais: duas azuis claras, duas rosas e uma branca no centro - Foto: Reprodução | Shutterstock

Pessoas trans e não binárias que não se reconhecem com o gênero e/ ou nome de registro poderão dar início ao procedimento de ajuste de documentos gratuitamente nesta semana. A ação faz parte do 9º Mutirão de Adequação de Nome e Gênero será promovido pela Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) na Casa de Direitos Humanos, no bairro Jardim Baiano, em Salvador.

Na ocasião, haverá a realização de serviços de saúde para a população trans da capital, como a emissão de cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a distribuição de materiais de prevenção. Essa iniciativa marca o mês em que se celebra a Visibilidade Trans.

A mudança de nome não implicará custos para as pessoas atendidas no mutirão. A exceção é a emissão das certidões de protesto e a comunicação aos órgãos públicos, como Receita Federal, Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) e outros.

Desde agosto de 2019, uma medida do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) garantiu a isenção/ gratuidade com os custos para adequação de registros civis nos cartórios nestes casos. A medida foi possibilitada a partir de uma articulação da Defensoria com a Corregedoria do TJ-BA e a Associação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado da Bahia (Arpen-BA).