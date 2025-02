Ibama identifica e multa envolvidos em morte de onça-parda no Piauí

A ação aconteceu em dezembro de 2024, foi gravada e publicada nas redes sociais pelos familiares - Foto: Redes sociais

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) identificou e multou as pessoas envolvidas na morte de uma onça-parda no município de Alto Longá, no Piauí. A ação aconteceu em dezembro de 2024, foi gravada e publicada nas redes sociais pelos familiares.

O órgão disse que a pessoa que aparece no vídeo atirando contra o animal, que estava em cima da árvore, é Eula Pereira da Silva. Ela é do Rio de Janeiro e estava de férias no Piauí. Aos técnicos, Eula e os parentes afirmaram que a morte não foi intencional e que dispararam o tiro apenas para afugentar a onça. Eles alegaram que o animal matava as criações como galinhas, bodes e ovelhas.

Após a onça cair, ela é atacada pelos cachorros da família e ainda leva pauladas na cabeça desferidas por Manoel Pereira da Silva, pai de Eula. Aos fiscais do Ibama, Manoel da Silva disse que a espingarda usada para atirar no felino era dele.

Os três parentes irão responder pela morte do animal, caça irregular, abuso e maus-tratos, inclusive em relação aos cães. O caso será encaminhado ao Ministério Público. A Polícia Federal também abriu inquérito para apurar o crime, e a arma será periciada. Eles também foram multados em R$ 20 mil cada um.