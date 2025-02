Casos de feminicídio na Bahia têm redução de quase 8%, aponta SSP

Delegacia da Mulher em Salvador - Foto: Divulgação | SSP

Os casos de feminicídio na Bahia tiveram uma redução de 7,8% em 2024,. Em números absolutos, foram contabilizados 106 casos em 2024, contra 115 mortes em 2023.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), que divulgou os dados, a queda dos casos ocorreu devido às ações do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV) e do Batalhão Ronda Maria da Penha, além do Batalhão de Policiamento de Proteção à Mulher (BPPM), responsável pela fiscalização de medidas protetivas, promove também trabalho educativo na capital e no interior.

Polícia Civil

No âmbito das ações de inteligência, a criação em 2023 do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), garantiu o reforço na rede de proteção das vítimas.

A diretora do DPMCV, delegada Patrícia Barreto Oliveira, ressaltou a importância da estrutura dedicada à proteção e ao acolhimento das mulheres em situação de vulnerabilidade.

"Nosso trabalho vai além da resposta às violências. Promovemos ações preventivas, fortalecemos redes de apoio e encorajamos as vítimas a romperem ciclos de violência", destacou a delegada.