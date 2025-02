Governador deve anunciar novas mudanças da gestão baiana após Carnaval

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Lula Bonfim/ Ag. A Tarde

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentou, nesta segunda-feira,10, que já iniciou a reforma administrativa em seu governo e tem a expectativa de conclusão até início de março. O petista revelou que vai entrar em contato com o presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) para um alinhamento com o Governo Federal.

“A reforma administrativa no meu governo já comecei a fazer, já fiz trocas, como foi o caso do secretário de Relações Institucionais. Tenho a expectativa de que, ou no Carnaval, ou logo depois do Carnaval, a gente defina isso porque não são só secretários. Tem também cargos das empresas nossas que faremos isso. Eu estava aguardando as eleições dentro da Assembleia, as eleições do Congresso, para ver como é que eu posso dialogar melhor com o governo Lula, com o alinhamento dele. Como, por exemplo, a nomeação de Sidônio para o ministério de Comunicação, acaba repercutindo na minha decisão”, disse Jerônimo durante a abertura do ano letivo das escolas estaduais e a inauguração de uma unidade escolar em Conceição do Jacuípe.

Desde o início das reformas administrativas, aconteceram algumas mudanças significativas, como a saída de Davidson Magalhães para a entrada de Augusto Vasconcelos na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Enquanto na Secretaria de Desenvolvimento (Sedur), Jusmari Oliveira deixou o cargo e deve ser indicado algum nome do PSD.

Já na Secretaria de Relações Institucionais (Serin), Jonival Lucas saiu para a entrada de Adolpho Loyola.