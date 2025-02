Jerônimo assegura permanência de Roberta Santana na Sesab: "Não vai sair"

Roberta está no comando da Sesab desde o início do governo Jerônimo - Foto: Divulgação/Sesab

O governador Jerônimo Rodrigues garantiu nesta segunda-feira, 10, a permanência da secretária Roberta Santana no comando da pasta da Saúde (Sesab). Ela era cotada para assumir o lugar de Afonso Florence na Casa Civil do governo, o que foi descartado pelo governador.



"A secretária Roberta Santana vai continuar na pasta da Saúde. Não vai sair não", afirmou Jerônimo, durante evento inaugural do início do ano letivo da rede estadual de ensino em Conceição do Jacuípe.

Roberta está no comando da Sesab desde o início do governo Jerônimo. Ela assumiu o lugar, à época, deixado por Adélia Pinheiro, que comandou a Saúde no último ano do governo Rui Costa.