Sesab projeta expansão de CAPs e centros de reabilitação na Bahia

Roberta Santana, secretária de Saúde da Bahia - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, a secretária estadual de Saúde, Roberta Santana, informou que parte dos R$ 2 bilhões que serão investidos na saúde da Bahia nos próximos anos será para o fortalecimento da cobertura psíquico social e centros de reabilitação no estado.

“Com esses recursos, a gente vai construir 27 CAPs, que são os centros de atenção psicossociais, e 17 centros de reabilitação, inclusive um grande centro de reabilitação aqui em Salvador. Esse centro vai dar conta de todas as deficiências físicas, auditivas, intelectual e visual e a parte de autismo”, afirmou a secretária.

Roberta explica que os recursos para a construção deste e de outros equipamentos serão oriundos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que passará a ser usado na saúde e do PROSUS, que é um acordo de empréstimo, que foi feito pelo governador Jerônimo Rodrigues, focado no fortalecimento do SUS.