1º hospital público do Brasil em cuidados paliativos está na Bahia

Hospital está localizado em Salvador - Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O primeiro da rede pública do Brasil especializado em cuidados paliativos está na Bahia. O Hospital Mont Serrat recebeu neste sábado, 1°, os primeiros pacientes. Ela foi inaugurada pelo governo do Estado na última sexta-feira, 31.

“Essas pessoas aqui têm esperança de viver, de prolongar suas vidas. Então uma vida que a gente salve, já está cumprindo a missão. O outro objetivo nosso, é o acolhimento às famílias e esse hospital tem técnica, profissionais bem especializados para poder acompanhar as famílias. Naturalmente, vai servir a outra expectativa nossa, de pesquisa, de análise para melhorar, cada vez mais, a ciência e ajudar nos avanços da medicina para esses tratamentos”, disso o governador Jerônimo Rodrigues.

Segundo Yanne Amorim, diretora médica da unidade, serão atendidas pessoas de todas as idades com doenças ameaçadores da vida, irreversíveis, e que não precisem de tratamento sustentador artificial da vida, como alguns utilizados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Esse não é um hospital para pacientes com doenças crônicas de longa permanência. A gente vai acolher pacientes com indicação de abordagem para cuidados paliativos. A gente conta, inclusive, com uma equipe focada em reabilitação paliativa. Ou seja, o paciente vem, a gente consegue melhorar o sintoma dele e ele volta para casa. Existe realmente uma parcela dos pacientes que, pelo avançar da doença e pela gravidade do caso, pode vir a óbito conosco e todo esse processo de falecimento e cuidado à família enlutada também serão feitos por uma equipe especializada”, estabeleceu a médica.

Sobre o hospital

O Governo da Bahia investiu R$ 66 milhões na requalificação completa da unidade, que funciona com 70 leitos, ambulatórios, serviços de bioimagem e laboratório. Os pacientes também têm atendimentos especializados em cardiologia, pneumologia, psiquiatria, nutrologia e terapia da dor. O hospital está localizado no bairro de Mont Serrat, em Salvador.