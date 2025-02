Hemoba lança campanha com cantor Saulo para doação de sangue

Sangue doado é utilizado em diversos tratamentos - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com a participação do cantor Saulo Fernandes, a Fundação Hemoba, junto à Secretaria de Saúde (Sesab), lança, nas redes sociais, a Campanha “Solidariedade é a Raiz de Todo Bem” para mobilizar doadores neste período do ano. No verão, diminui o número de candidatos à doação por causa das férias, viagens e festas, enquanto há um aumento da demanda de hemocomponentes nas unidades hospitalares ocasionado, principalmente, pelo maior fluxo de turistas e do tráfego nas estradas, que cresce o risco de acidentes de trânsito.

O tema da campanha faz referência à música 'Raiz de Todo Bem', interpretada por Saulo, que homenageia cidade de Salvador e a herança da cultura africana, celebrando elementos como a música, a dança, a religiosidade e a solidariedade, sentimento tão importante para a doação de sangue. O sangue doado é utilizado em diversos tratamentos, como de lesões graves, câncer, doença falciforme e diferentes tipos de cirurgias.

Critérios para doação

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.

Trata-se de um procedimento rápido, simples e seguro. Todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.

Unidades de atendimento

Em Salvador, as unidades móveis de coleta (hemóveis) estão no Salvador Shopping até dia 08/02, menos aos domingos, de 8h às 17h, com uma hora de intervalo para o almoço. Durante o mês de fevereiro, a unidade itinerante no Shopping Bela Vista recebe doadores no horário de 9h às 18h. Já as unidades fixas funcionam com o seguinte horário: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de terça a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (Osid), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h.

Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior, consultar o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/